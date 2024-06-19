Среда, 19 июня, 2024

Три человека погибли в столкновении легковушки с «КамАЗом»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/umvd48

В Липецкой области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека.

По предварительным данным, 19 июня около 4 часов утра на 49-м километре автодороги «Липецк-Данков» столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» и грузовой автомобиль «КамАЗ».

Как предполагают полицейские, водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель и два его пассажира погибли на месте до приезда скорой помощи. Личность водителя установлена — это мужчина 1993 года рождения, личности пассажиров устанавливаются.

Обстоятельства и окончательные причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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