Три человека погибли в столкновении легковушки с «КамАЗом»

В Липецкой области сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека.

По предварительным данным, 19 июня около 4 часов утра на 49-м километре автодороги «Липецк-Данков» столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» и грузовой автомобиль «КамАЗ».

Как предполагают полицейские, водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии водитель и два его пассажира погибли на месте до приезда скорой помощи. Личность водителя установлена — это мужчина 1993 года рождения, личности пассажиров устанавливаются.

Обстоятельства и окончательные причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.