Три человека погибли в ДТП с лошадью в Башкирии

В Бижбулякском районе Башкирии прокуратура организовала проверку в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием, в котором погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 02 часов 30 минут ночи на 3-м километре автодороги Елбулак-Матвеевка – Бижбуляк.

24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на лошадь. От удара он не справился с управлением, и транспортное средство вылетело в кювет, где перевернулось и опрокинулось.

В результате аварии погибли водитель, а также два пассажира — 17-летние девушка и юноша.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Бижбулякского района Марат Гареев.

По итогам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.