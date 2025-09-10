Три беспилотника уничтожены над Рязанской областью, осколки одного упали на хозпостройку 

В ночь на среду, 10 сентября, силами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты три вражеских БПЛА. Об этом, ссылаясь на министерство обороны России, сообщил губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, предварительно, обошлось без пострадавших.

На земле есть повреждения. Осколки одного из сбитых беспилотников упали во двор жилого дома, загорелась хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидирован, ущерб оценят специалисты.

В ночь на среду, 10 сентября, в Рязани и области была объявлена угроза атаки вражеских БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:09.

Сейчас угроза отменена.

По данным Минобороны РФ, с полуночи до 5 утра над Россией сбито 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.