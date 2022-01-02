Три авиакатастрофы 3 января

7info представляет обзор событий разных лет, произошедших 3 января.

Катастрофа Ту-124 под Внуковом

3 января 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области произошла авиакатастрофа с самолётом Ту-124В авиакомпании Аэрофлот. Он выполнял рейс 2003 (Москва—Минск—Брест), когда всего через минуту после вылета из аэропорта Внуково упал неподалёку на деревню Санино.

Причиной катастрофы стали нарушения в показаниях авиагоризонтов, которые на момент столкновения с землёй отличались от фактических на 120—134°. В конечном итоге произошло падение подъёмной силы, и самолёт вошёл в левую спираль, снижаясь с вертикальной скоростью до 50 м/с, а через 12 секунд врезался в землю.

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По результатам расследования было установлено, что основные электрические системы самолёта работали исправно. Также авиагоризонты при проверке на земле перед взлётом функционировали нормально. Из-за серьёзного разрушения конструкции и систем самолёта, причина нарушений в работе авиагоризонтов не была установлена.

В катастрофе погибли 62 человека.

Катастрофа Ту-154 под Иркутском

3 января 1994 года потерпел крушение пассажирский самолет Ту-154М. Он выполнял регулярный рейс по маршруту Иркутск – Москва.

Следственная комиссия установила, что двигатель №2 у борта RA-85656 отказывал не в первый раз. Летом 1993 года он отказал при подлёте к Гуанчжоу. Экипаж неоднократно писал послеполётные рекламации, в которых отмечал неудовлетворительную работу двигателя №2. В день катастрофы его смогли запустить лишь с пятой попытки.

В результате катастрофы погибли 125 человек — все находившиеся на борту самолёта 124 человека (115 пассажиров и 9 членов экипажа) и 1 человек на земле.

Катастрофа Boeing 737 под Шарм-эш-Шейхом

Крупная авиационная катастрофа, произошла 3 января 2004 года. Авиалайнер Boeing 737-3Q8 авиакомпании Flash Airlines выполнял плановый межконтинентальный рейс FSH604 (позывной — Flash 604) по маршруту Шарм-эш-Шейх—Каир—Париж, но через 2,5 минуты после взлёта вместо набора высоты (во время выполнения левого разворота) перешёл в быстрое снижение и рухнул в Красное море в 15 километрах от побережья. Погибли все находившиеся на его борту 148 человек — 135 пассажиров и 13 членов экипажа.

Катастрофа рейса 604 стала крупнейшей катастрофой самолёта Boeing 737-300, а на момент событий также являлась крупнейшей авиакатастрофой в Египте.