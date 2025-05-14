Третий этап реконструкции улицы Советской начался в Касимове

В Касимове с 12 марта стартовал третий этап реконструкции улицы Советской. Подробности сообщил сайт издательства «Пресса».

Предстоит отремонтировать участок длинной 1360 метров от дома № 191А до границы города. Подрядчик — ООО «Рязаньавтодор».

Рабочие сначала снимают старый асфальт. До 30 сентября дорожники должны положить новый асфальт, нанести разметку, установить 50 дорожных знаков и четыре остановочных павильона, уложить на тротуарах дорожную плитку.

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По контракту, стоимость работ составляет 57 миллионов 213 тысяч рублей.

Реконструкцию самой протяжённой улицы Касимова начали в 2013 году, разделив работы на три этапа.