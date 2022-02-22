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Вторник, 22 февраля, 2022

Третьеклассники зверски избили сверстницу до потери сознания и бросили в снегу в Копейске

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Третьеклассники зверски избили сверстницу до потери сознания и бросили в снегу в Копейске

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В пресс-службе УМВД по Челябинской области проводят проверку по факту избиения девочки двумя учениками третьего класса в Копейске, пишет МК.

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Инцидент произошел еще 16 февраля возле школы №43. Мать потерпевшей рассказала во «ВКонтакте», что злоумышленники побили школьницу, после чего бросили ее в снегу без сознания.

«Она восемь минут лежала без сознания на снегу, пока учительница не растормошила ее и не отправила домой», – заявила женщина.

Она утверждает, что в правоохранительных органах считают мальчиков невиновными, поскольку ее дочь «сама била мальчиков». На нее написали встречное заявление. Девочке диагностировали сотрясение головного мозга.

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