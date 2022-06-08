Треть россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат

Треть работающих россиян жалуются на отсутствие индексации зарплат, говорится в исследовании hh.ru, которое есть у «Известий».

Оно показало, что половине респондентов не нравится размер оплаты их труда: он слишком низкий и его не хватает. При этом лишь пятая часть респондентов намерена просить повышения.

В течение года не поднимали зарплату 34% работникам, 33% не оплачивают переработки, еще 22% респондентов не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов, говорится в исследовании. Говоря об условиях труда, каждому третьему не нравится изношенная инфраструктура и старое оборудование, каждому четвертому — низкий уровень охраны труда и риски для здоровья, а каждый пятый пожаловался на отсутствие необходимого оборудования для работы. В исследовании отмечается, что 20% респондентов жалуются на плохой соцпакет, 33% — на отсутствие ДМС, 23% — на отсутствие оплаты занятий спортом. Рабочие обязанности не устраивают 23% сотрудников.

Почти половина (47%) заявила о неграмотном планировании задач, 37% — о слишком большой нагрузке, говорится в исследовании.«Известия» направили запрос в топ-50 компаний РФ об индексации зарплат сотрудников в этом году. В ряде из них заявили, что планируют индексировать оплату труда вплоть до 9%. Однако рост доходов вряд ли опередит инфляцию, опасаются эксперты.

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