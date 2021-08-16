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Понедельник, 16 августа, 2021
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Треть населения Рязанской области — пенсионеры

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Треть населения Рязанской области — пенсионеры
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Численность пенсионеров в Рязанской области по сравнению с 1 июля 2020 года уменьшилась на 3,3%. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньстата.

На 1 июля 2021 года в регионе насчитывается 367,6 тысяч пенсионеров, 33,5% от общей численности населения Рязанской области.

Среднемесячный размер назначенных пенсий по сравнению с 1 июля 2020 года увеличился на 5,6% и составил 15 тысяч 150,9 рубля. Реальный размер пенсий, с учётом индекса потребительских цен, уменьшился на 1,3%.

Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 16 тысяч 261 рубль, по инвалидности — 9 тысяч 630,6 рубля, по случаю потери кормильца — 11 тысяч 769 рублей.

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