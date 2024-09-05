В Санкт-Петербурге в рабочей студии умер тренер по йоге, сообщает SHOT.

34-летний Марсель работал в клубе в Выборгском районе. Йог вёл блог, для которого снимал видео.

Сотрудника обнаружила лежащим на ковре под одеялом владелица студии. Сначала хозяйка думала, что тренер спит, но оказалось, что мужчина мёртв.

Рядом с телом лежал пакетик с неизвестным веществом. Его состав предстоит установить экспертам. Не исключено, что йог умер от отравления наркотиком.

Ранее у тренера уже были проблемы, его подозревали в распространении запрещённых веществ. Мужчина жил в студии, так как не мог позволить себе снять квартиру.