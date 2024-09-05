Четверг, 5 сентября, 2024

Тренер по йоге умер на рабочем месте в Петербурге — SHOT

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге в рабочей студии умер тренер по йоге, сообщает SHOT.

34-летний Марсель работал в клубе в Выборгском районе. Йог вёл блог, для которого снимал видео.

Сотрудника обнаружила лежащим на ковре под одеялом владелица студии. Сначала хозяйка думала, что тренер спит, но оказалось, что мужчина мёртв.

Рядом с телом лежал пакетик с неизвестным веществом. Его состав предстоит установить экспертам. Не исключено, что йог умер от отравления наркотиком.

Ранее у тренера уже были проблемы, его подозревали в распространении запрещённых веществ. Мужчина жил в студии, так как не мог позволить себе снять квартиру.

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