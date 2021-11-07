Тренер касимовского боксерского клуба «Динамо» стал чемпионом России по шахбоксу. Об это сообщила Федерация бокса Рязанской области.

Правила шахбокса достаточно просты и подразумевают раздельное сосуществование шахмат и бокса. Поединок включает 11 раундов (бокс — четные по 3 минуты, шахматы — нечетные по 4 минуты). Пауза между раундами составляет 1 минуту. Победа засчитывается при нокауте, в том числе техническом, в случае постановки мата в шахматной партии, добровольной сдачей противника, либо, если отведенное время одного из игрока в шахматной партии истекло.

При достижении ничьи в шахматном раунде и без нокаута в боксе, победу присуждают по очкам, набранным в раундах по боксу.

Если и в боксерских поединках присуждена ничья, победившим считается участник, которому по жребию выпало играть черными фигурами.

Турнир прошёл в Санкт-Петербурге. Единственный представитель Рязанской области Александр Смирнов, состязавшийся в весе до 75 кг., уверенно дошел до финала, проведя предварительно две встречи, а в финале одолел в третьем раунде шахмат чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по боксу и двухкратного чемпиона России по кикбоксингу Александра Бестужева.

Через месяц Александр Смирнов отправится в итальянский город Сицилия, где с 6 по 12 декабря пройдет чемпионат мира по этому относительно новому виду спорта.