Трех подростков, управляющих мотоциклами без водительских прав, остановили в Рязани

В Рязани полицейские остановили трех подростков, управляющих мотоциклами без водительских удостоверений. Об этом сообщает ГАИ по Рязанской области.

Законных представителей несовершеннолетних водителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Госавтоинспекции отметили, что всё чаще фиксируются случаи управления мототранспортом детьми. Речь идёт не только о взрослых скутерах, но и о питбайках, которые изначально задумывались как спортивные мотоциклы для обучения езде на трассе.

Если вы стали свидетелем того, как несовершеннолетний управляет мототранспортом, вы можете обратиться по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области 8-4912-21-63-07 либо 02.