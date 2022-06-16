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Четверг, 16 июня, 2022

Требования к выдаче водительских прав хотят ужесточить в России

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Татьяна Проводина

Требования к выдаче водительских прав хотят ужесточить в России

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Нововведения коснутся кандидатов на категорию D и иностранцев. Тем, кто уже был задержан за езду в пьяном виде, сложнее будет вновь получить права. Об этом рассказал ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По мнению разработчиков проекта, для управления автобусом или микроавтобусом необходим стаж вождения не менее 1 года легкового авто или грузовика. Сейчас же права категории D можно получить без опыта вождения, – напомнил юрист.

Водителям, наказанным за пьяное вождение, нужно запретить сдавать экзамен на права в ГИБДД в течение года после решения суда. Это относится и к тем, кого ранее наказали за отказ от медосвидетельствования, — отмечает Соловьёв.

Иностранных граждан следует обязать обменять национальное ВУ на российское и пройти все необходимые процедуры в течение года после получения вида на жительства в России, – считает эксперт.

Проект содержит и норму, упрощающую жизнь тем водителям, у которых есть в собственности прицеп. Если стаж управления легковушкой составляет год и более, нужная категория у него появится автоматически.

Поправки, как ожидается, вступят в силу с 1 сентября 2023 года, – заключил Иван Соловьёв.

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