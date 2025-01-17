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Культура и события

ТРЦ «Марко Молл» пригласил детей на интерактивную сказку «Эльза, холодное сердце»

Алексей Самохин

«Эльза, холодное сердце»: новая сказочная история в рязанском «Марко Молл»

В субботу, 18 января, в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани ждут гостей на новую интерактивную сказку «Эльза, холодное сердце» (0+). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Ребят ждут увлекательные активности: сказочная история с волшебными персонажами, интерактивные задания на смекалку, «морозный попкорн», снежные фейерверки и фантастические ледяные облака, созданные с помощью жидкого азота.

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Начало — в 14:30.

Место проведения: Детская зона ТРЦ «Марко Молл» (помещение у магазина Estel). Участие в празднике — бесплатное.

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