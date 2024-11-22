ТРЦ «Марко Молл»: легендарная экспозиция «оживших» полотна Ван Гога, «станции красоты» для любимых мам и яркий «Танцевальный джем»

Афиша выходных в «Марко Молл» предлагает лучшие городские мероприятия, которые скрасят серые предзимние дни и подарят только яркие впечатления.

Получить эстетическое удовольствие, увидев ожившие полотна легендарного нидерландского живописца Винсента Ван Гога, можно на мультимедийной выставке в «Марко Молл».Выставочные экспонаты уникальны вдвойне – сотни работ одного из самых известных в мире живописцев, оживают на огромных экранах с помощью современных проекционных технологий и анимации. Для тех, кто только знакомиться с творчеством постимпрессиониста, на выставке в «Марко Молл» подготовлено аудио-сопровождение, полное малознакомых фактов из жизни мастера.

Выставка «Ожившие полотна Ван Гога» работает до 12 января. Время: с 10:00 до 20:00, в помещении у входа №2. Возрастное ограничение: 0+. Вход платный.

Стоимость билетов:

для взрослых – 500 рублей;

для детей (с 7 до 17 лет), студентов, пенсионеров, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, семьям участников СВО – 400 рублей;

Для организованных школьных групп от 10 человек– 350 рублей;

Дети до 6-ти лет включительно и дети с ограниченными возможностями – бесплатно.

В субботу, 23 ноября, в «Марко Молл»– молодежный «Танцевальный джем». Танцевать под любимые треки, показать свою пластику и выиграть заслуженные призы в танцевальном батле, а еще незабываемо провести время с друзьями – это малая часть программы, которая ждет гостей «Джема».

Начало – 17:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

24 ноября, в воскресенье, День матери в «Марко Молл».

В торгово-развлекательном центре будут поздравлять самых дорогих и любимых – мам. Галереи «Марко Молл» в этот день на несколько часов станут «станциями красоты»: гостьи смогут получить здесь консультации косметолога, сделать макияж или массаж, а также посетить мастер-класс по созданию актуального в эти осенние дни скраба. Каждой маме, пришедшей на праздник в «Марко Молл», подготовлены welcome-подарки. А маленьких гостей ждут интересные конкурсы, аквагрим и лакомство всех сладкоежек—сладкая вата. В финале праздника для гостей будет звучать живая музыка.

Начало – 15:00. Вход свободный, возрастное ограничение 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях:

ВКонтакте https://vk.com/markomall Telegram https://t.me/markomall

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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