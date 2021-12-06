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Понедельник, 6 декабря, 2021
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ТРЦ «М5 Молл» в Рязани рассказал о графике работы

7info

Торговый центр «М5 Молл» в Рязани перешел на прежний график работы: с 10.00 до 22.00. Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.

Без QR-кода можно посетить аптеку «Ригла» и магазин зоотоваров «Четыре лапы». Свободное нахождение детей и подростков до 18 лет на территории ТРЦ возможно, однако это разрешение не распространяется на посещение фудкорта, ресторана быстрого обслуживания «Сковорода» и «Бургер Кинга». Нахождения подростков в этих местах возможно только в сопровождении родителей или их законных представителей.

Также в «М5 Молл» вновь открыта для посещения «Страна Мадагаскария».

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Остальные ограничения на посещение «М5 Молл» сохраняются до особого распоряжения.

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