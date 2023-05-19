ТРЦ «М5 Молл» пригласил рязанцев на субботнюю «Вечеринку ЛОЛ»

ТРЦ «М5 Молл» в Рязани пригласил жителей города в субботу, 20 мая, посетить «Вечеринку ЛОЛ».

ЛОЛ — яркие и озорные куклы, которые не дадут заскучать и научат танцевать зажигательные танцы даже тех, кто никогда не был на танцполе. А чтобы гостям было еще веселее, каждому перед вечеринкой нанесут на руки яркие тату из блёсток.

Закончится субботняя «Вечеринка ЛОЛ» разноцветным конфетти-шоу.

Начало в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+