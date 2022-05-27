ТРЦ «М5 Молл» пригласил юных рязанцев на «Придуманный праздник» (0+)

В майской афише рязанского ТРЦ «М5 Молл» новая интерактивная программа для детей. В субботу 28 мая маленьких гостей приглашают на «Придуманный праздник» (0+).

Вместе со сказочными персонажами из популярного мультфильма «Тролли» Розочкой и Цветаном дети смогут поучаствовать в создании календаря необычных праздников. И даже, если Дня исполнения желаний или, к примеру, Дня сладкоежек пока нет среди официальных дат, веселое и почти летнее настроение, а также фантазия и мечты помогут внести их в собственный детский календарь. Свои творческие навыки и фантазию участники смогут проявить и на запланированном мастер-классе, который тоже обещает быть необычным: на нем гости будут создавать прически для сказочных троллей. Яркие ленты, легкий фатин и ободки — для работы уже подготовлены все необходимые красочные материалы.

На празднике будет работать фотограф, который бесплатно сделает фотографии участников.

Детский «Придуманный праздник» пройдет в ТРЦ «М5 Молл» 28 мая, начало в 15:00. Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт). ВХОД СВОБОДНЫЙ