ТРЦ «М5 Молл» приглашает рязанцев с детьми на «Праздник в горошек»

Веселая, зрелищная и познавательная — именно такой обещает быть детская интерактивная программа «Праздник в горошек», которая пройдет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 21 мая.

За полтора часа юные участники узнают много нового о таком, на первый взгляд, знакомом растении из семейства бобовых, как горошек. Проводниками в волшебный мир станут герои популярного мультфильма Микки и Минни Маусы. Дети узнают, как растут горошины, какими они бывают, им расскажут, что такое гороховое дерево и почему имена сказочных персонажей иногда связаны с этим растением. Помимо познавательной части, участников будет ждать и практическая: дети смогут посетить мастер-класс по изготовлению маски Микки Мауса, когда-то созданного художником Абом Айверксом и ставшего символом радостного и беззаботного детства. В завершении программы юных гостей ждет красивое и почти магическое зрелище — пиксельное шоу, на котором рисунок будет создаваться с помощью света прямо на глазах участников. На площадке будет работать профессиональный фотограф, который бесплатно сделает фото участников на память.

Программа «Праздник в горошек» пройдет 21 мая, начало в 15:00. Место проведения: зона Трех фонтанов (фудкорт) в «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Возрастное ограничение 0+