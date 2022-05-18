13.7 C
Рязань
Среда, 18 мая, 2022

ТРЦ «М5 Молл» приглашает рязанцев с детьми на «Праздник в горошек»

spot_img
7info7
7info7

ТРЦ «М5 Молл» приглашает рязанцев с детьми на «Праздник в горошек»

Веселая, зрелищная и познавательная — именно такой обещает быть детская интерактивная программа «Праздник в горошек», которая пройдет в рязанском ТРЦ «М5 Молл» 21 мая.

За полтора часа юные участники узнают много нового о таком, на первый взгляд, знакомом растении из семейства бобовых, как горошек. Проводниками в волшебный мир станут герои популярного мультфильма Микки и Минни Маусы. Дети узнают, как растут горошины, какими они бывают, им расскажут, что такое гороховое дерево и почему имена сказочных персонажей иногда связаны с этим растением. Помимо познавательной части, участников будет ждать и практическая: дети смогут посетить мастер-класс по изготовлению маски Микки Мауса, когда-то созданного художником Абом Айверксом и ставшего символом радостного и беззаботного детства. В завершении программы юных гостей ждет красивое и почти магическое зрелище — пиксельное шоу, на котором рисунок будет создаваться с помощью света прямо на глазах участников. На площадке будет работать профессиональный фотограф, который бесплатно сделает фото участников на память.

Программа «Праздник в горошек» пройдет 21 мая, начало в 15:00. Место проведения: зона Трех фонтанов (фудкорт) в «М5 Молл». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ТРЦ «М5 Молл» приглашает рязанцев с детьми на «Праздник в горошек»

Возрастное ограничение 0+

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7