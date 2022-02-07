Совсем немного осталось до Дня всех влюбленных — праздника, который многие ждут, к которому готовятся, ведь это отличный повод еще раз сказать свои вторым половинкам о том, как они любимы.

ТРЦ «М5 Молл» предлагает признаться в любви нетривиальным способом: поучаствовать в молловских конкурсах, рассказав о том, что такое любовь, или сделав собственные валентинки в виде «сердечных» фотографий. На этот раз «М5 Молл» выбрал для конкурсов сразу две свои официальные страницы в социальных сетях.

Подписчикам центра в Instagram нужно продолжить фразу «любовь — это…», выложить свой комментарий в stories и отметить @m5mall. Авторы трех самых необычных ответов получат пригласительные билеты на двоих в кинокомплекс «Пять звёзд». Итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

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Конкурс «Сердечки» проходит среди подписчиков страницы ТРЦ в сети «ВКонтакте». Здесь участников просят сделать собственные памятные валентинки: сфотографироваться со вторыми половинками, сложив ладони в виде сердец — популярный в социальных сетях символ любви. Чтобы «сердечные» фото приняли участие в конкурсе, необходимо сделать репост молловского поста на страничку участника, а фотографию разместить в комментарии. Лучшие фото так же будут отмечены 14 февраля билетами в кинокомплекс «Пять звёзд», который в этот день будет праздновать юбилей — 10 лет работы в Рязани.

Все подарочные билеты к молловским конкурсам с открытой датой и действительны до конца марта.

Выбрать фильм для вечера можно, посмотрев еженедельную рубрику «М5кино» в Instagram, где каждый четверг выходят обзоры новинок кинопроката.