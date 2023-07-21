ТРЦ «М5 Молл» подготовил увлекательную выходную программу для маленьких рязанцев

22 и 23 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких жителей Рязани и их родителей на кукольный спектакль и цирковое представление.

В субботу, 22 июля, «М5 Молл» приглашает детей на кукольный спектакль «Муха-Цокотуха», а также на интерактивный праздник, где гостей ждут настоящие пиратские приключения. Смелая и отважная молловская команда овладеет навыками, которые нужно знать перед выходом в море: уметь поднимать паруса, управлять кораблем и ловить рыбу. Мастер-класс в этот день тоже будет с морской тематикой: дети создадут собственные маленькие морские слаймы. А завершится пиратская суббота не просто мыльным шоу, а невероятной и веселой «мыльной оперой».

Начало в 14:30, зона трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

В воскресенье, 23 июля, ТРЦ «М5 Молл» приглашает на несколько часов окунуться в увлекательный мир цирка. Импровизированная арена, цирковые номера, конферансье и веселые фото на память – на празднике предусмотрено все, чтобы гости получили яркие и незабываемые впечатления. Главная «арена» праздника «Цирк! Цирк! Цирк!» будет расположена в зоне трех фонтанов (фудкорт). Здесь будут проходить выступления артистов, интерактивная программа от ведущего и яркое шоу мыльных пузырей, которое любят не только дети, но и взрослые. За музыкальную атмосферу в этот день будет отвечать рязанская кавер-группа «Неон». А в праздничных галереях «М5 Молл» можно будет встретить необычных персонажей: ярких клоунов и «великанов» на ходулях, с которыми можно будет бесплатно сфотографироваться. Ну и какой же поход в цирк без традиционного лакомства – сахарной ваты. Сладкий подарок смогут получить все гости «М5 Молл», сделавшие во время мероприятия покупки на сумму от 500 рублей.

Праздничная программа «Цирк» Цирк! Цирк!» пройдет с 13:00 до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.