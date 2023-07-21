Пятница, 21 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

ТРЦ «М5 Молл» подготовил увлекательную выходную программу для маленьких рязанцев

7info 2

22 и 23 июля ТРЦ «М5 Молл» приглашает маленьких жителей Рязани и их родителей на кукольный спектакль и цирковое представление.

В субботу, 22 июля, «М5 Молл» приглашает детей на кукольный спектакль «Муха-Цокотуха», а также на интерактивный праздник, где гостей ждут настоящие пиратские приключения. Смелая и отважная молловская команда овладеет навыками, которые нужно знать перед выходом в море: уметь поднимать паруса, управлять кораблем и ловить рыбу.  Мастер-класс в этот день тоже будет с морской тематикой: дети создадут собственные маленькие морские слаймы. А завершится пиратская суббота не просто мыльным шоу, а невероятной и веселой «мыльной оперой». 

Начало в 14:30, зона трех фонтанов (фудкорт), вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

В воскресенье, 23 июля, ТРЦ «М5 Молл» приглашает на несколько часов окунуться в увлекательный мир цирка. Импровизированная арена, цирковые номера, конферансье и веселые фото на память – на празднике предусмотрено все, чтобы гости получили яркие и незабываемые впечатления. Главная «арена» праздника «Цирк! Цирк! Цирк!» будет расположена в зоне трех фонтанов (фудкорт). Здесь будут проходить выступления артистов, интерактивная программа от ведущего и яркое шоу мыльных пузырей, которое любят не только дети, но и взрослые. За музыкальную атмосферу в этот день будет отвечать рязанская кавер-группа «Неон». А в праздничных галереях «М5 Молл» можно будет встретить необычных персонажей: ярких клоунов и «великанов» на ходулях, с которыми можно будет бесплатно сфотографироваться. Ну и какой же поход в цирк без традиционного лакомства – сахарной ваты. Сладкий подарок смогут получить все гости «М5 Молл», сделавшие во время мероприятия покупки на сумму от 500 рублей.

Праздничная программа «Цирк» Цирк! Цирк!» пройдет с 13:00 до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Ответственность за парковку машин на газонах понесли более 2500 рязанцев

С начала года в Рязани к административной ответственности за заезд машин на газоны и зеленые насаждения привлечены 2508 нарушителей.

Ямочный ремонт прошел еще на нескольких улицах Рязани

На прошедшей неделе ямочный ремонт прошел на нескольких улицах города, сообщает администрация Рязани.

Делегация из Рязанской области приняла участие в V Федеральном форуме «Производительность 360»

Представители Рязанской области приняли участие в V Федеральном форуме «Производительность 360».

В РГУ прошло вручение дипломов о высшем образовании

В РГУ имени С.А. Есенина прошел второй выпуск студентов.

В Рязанской области представили нового прокурора

В Рязанской области прошло торжественное собрание по случаю представления прокурора региона, сообщает сайт областного правительства.

На Первомайском проспекте троллейбусы встали в пробку

Из-за обрыва контактной сети на Первомайском проспекте образовалась пробка из троллейбусов.

Земли в районе Восточного промузла отдадут под расширение промышленного производства

Земли предлагают перевести из одной категории в другую для расширения действующего производства виброшумоизоляционных строительных материалов.

Мама-предприниматель из Рязани создала пиццерию в формате Street Food

Идея об открытии киосков с пиццей впервые появилась у рязанки, когда она работала в ресторане итальянской кухни.

В Рязанской области продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение гражданами лесов введён в связи с установлением в Рязанской области особого противопожарного режима.

Группа ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет

Чаще всего это делают на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона приобретают другую машину не реже, чем раз в 5 лет.

Десятая часть работников Рязанской области заняты в торговле

В торговле трудится 33,6 тысяч человек.

В Сараях мужчина упал с автовышки, меняя вывеску на баннер

В Сараях во время смены вывески на баннере произошло ЧП — с высоты сорвался мужчина. Как сообщает издательство «Пресса», это произошло 20 июля. После падения с автовышки мужчину забрала скорая помощь. Затем его перевели в одну из рязанских больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации