ТРЦ «М5 Молл» дарит сертификат на 100 тысяч

29 января в ТРЦ «М5 Молл» начинается один из самых интригующих конкурсов – победитель этого захватывающего марафона станет обладателем сертификата на путешествие в 100 тысяч рублей. Название конкурса «Дарим отпуск» выбрано неслучайно – счастливчик сможет потратить деньги на увлекательный отпуск, куда бы он ни планировал свой маршрут.

Чтобы стать участником «Дарим отпуск», необходимо совершить покупки в любимых магазинах «М5 Молл» на общую сумму в чеке более 3 тысяч (в суперсторе «Магнит Экстра» – более 5 тысяч). Чеки стоит зарегистрировать на стойке информации ТРЦ и получить за них конкурсные купоны в день покупки. Чем больше сумма в чеке, тем больше купонов от претендента будут участвовать в финале «Дарим отпуск», увеличивая тем самым шанс на победу. Например, если участник зарегистрирует чек с общей суммой более 3 тысяч, на стойке регистрации получит один конкурсный купон, за чек с общей суммой более 6 тысяч – 2 купона, за чек свыше 9 тысяч – 3 купона. 4 купона конкурсант получит за покупку на сумму свыше 12 тысяч в чеке. Администратор стойки информации внесет данные конкурсанта в анкету участника, выдаст претенденту на руки половину купона, а вторая половина отправится в барабан и будет ждать финала 23 марта. Чтобы все желающие гости центра смогли принять участие в конкурсе, регистрация претендентов на главный приз «Дарим отпуск» завершится 22.03.24 в 22:00 – накануне дня финального розыгрыша.

Имя счастливчика и обладателя сертификата на 100 тысяч рублей станет известно 23 марта в 14:00.

График работы стойки, где можно зарегистрировать чеки: с 10.00 до 22.00.

Подробнее о конкурсе можно узнать в группе ТРЦ «М5 Молл» в социальной сети «ВКонтакте».

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