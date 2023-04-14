Транспортёр Тульского спасцентра МЧС завершил работу в Рязанской области

Плавающий транспортёр Тульского спасательного центра МЧС в связи с понижением уровня воды и улучшением паводковой ситуации завершил свою работу на территории Рязанской области.

Транспортёр прибыл в Рязанскую область 29 марта, чтобы перевозить людей из сёл Коростово и Заокское, отрезанных водой. За две недели работы транспортёр перевёз свыше 2700 тысяч человек, совершив больше 80 рейсов.

Первый замначальника ГУ МЧС по Рязанской области (по ГПС) полковник внутренней службы Дмитрий Юдин участвовал в подготовке к передислокации транспортёра. Он поблагодарил водителей и пожелал им удачно добраться до дома.