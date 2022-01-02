Транспортировку пассажирского автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, сняли на видео

Очевидец запечатлел момент транспортировки рейсового автобуса, который утром 2 января попал в смертельное ДТП в Скопинском районе. Видео публикует сообщество RZN LIFE.

Напомним, по официальным данным в аварии погибло пять человек, в том числе водитель. По неподтверждённой информации есть шестой погибший, личность которого устанавливается.

Количество пострадавших составило 22 человека, среди них есть двое несовершеннолетних.

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Трое пассажиров находятся в тяжёлом состоянии. Один из них в результате столкновения лишился ног.