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Воскресенье, 2 января, 2022
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Транспортировку пассажирского автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью, сняли на видео

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Очевидец запечатлел момент транспортировки рейсового автобуса, который утром 2 января попал в смертельное ДТП в Скопинском районе. Видео публикует сообщество RZN LIFE. 

Напомним, по официальным данным в аварии погибло пять человек, в том числе водитель. По неподтверждённой информации есть шестой погибший, личность которого устанавливается. 

Количество пострадавших составило 22 человека, среди них есть двое несовершеннолетних. 

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Трое пассажиров находятся в тяжёлом состоянии. Один из них в результате столкновения лишился ног. 

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