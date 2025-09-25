Четверг, 25 сентября, 2025
6.6 C
Рязань
Новости мира

Трамп заявил о саботаже в ОНН и потребовал жёстко наказать виновных 

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать инцидент, который произошёл с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что отключение эскалатора, а также неполадки с телесуфлёром и аудиосистемой были «тройным саботажем». Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС

«Люди, которые это сделали, должны быть арестованы», — заявил Трамп.

По его словам, эскалатор «остановился в мгновение ока», и только благодаря тому, что они с супругой Меланией крепко держались за поручни, им удалось избежать падения.

Трамп также отметил, что в инциденте должна разобраться Секретная служба. Он потребовал сохранить все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора, в особенности те, на которых запечатлена кнопка аварийной остановки.

«Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана», — написал президент США. Он сообщил, что направил копию своего заявления генеральному секретарю ООН с требованием немедленного расследования.

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

С начала года 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно

Право на назначение пенсии досрочно предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.
Общество

От звонков до каналов: платформа MAX бьет рекорды популярности

Особенно впечатляющий рост зафиксирован по числу звонков: ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель прошлого месяца.
Происшествия

«Рено Логан» врезался в грузовик в Рязанской области, пассажирка госпитализирована 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Транспорт и дороги

Три троллейбусных маршрута в Рязани изменили схему движения

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.
Новости мира

На Западе раскрыли «ужасный сигнал» Зеленскому после встречи с Трампом

Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи НАТО «в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены».
Религия

Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Священник подчеркнул, что независимо от выбранного способа погребения, тело православного христианина (если он не ушел из жизни добровольно) обязательно должно быть отпето в церкви.
Происшествия

Серьёзная авария произошла на трассе М-5 недалеко от Рязани 

Судя по фотографиям, столкнулись грузовой и легковой автомобили. 
Культура и события

В Рязани выступит легендарный ВИА «Синяя птица»

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.