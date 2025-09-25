Трамп заявил о саботаже в ОНН и потребовал жёстко наказать виновных 

Президент США Дональд Трамп потребовал расследовать инцидент, который произошёл с ним в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что отключение эскалатора, а также неполадки с телесуфлёром и аудиосистемой были «тройным саботажем». Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС.

«Люди, которые это сделали, должны быть арестованы», — заявил Трамп.

По его словам, эскалатор «остановился в мгновение ока», и только благодаря тому, что они с супругой Меланией крепко держались за поручни, им удалось избежать падения.

Трамп также отметил, что в инциденте должна разобраться Секретная служба. Он потребовал сохранить все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора, в особенности те, на которых запечатлена кнопка аварийной остановки.

«Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана», — написал президент США. Он сообщил, что направил копию своего заявления генеральному секретарю ООН с требованием немедленного расследования.