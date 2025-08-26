Трамп заявил о готовности ввести санкции и против Украины 

США могут ввести санкции не только против России, но и против Украины, если не будет прогресса в мирных переговорах, заявил Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что рассматривает исключительно экономические меры, отметив, что «не хочет Третьей мировой войны».

Трамп также заявил, что Владимир Зеленский «тоже не без вины» в отсутствии явного движения к миру на Украине, повторив свою недавнюю фразу: «для танго нужны двое».

«Украина думала, что сможет победить. Но как можно победить страну, которая в 15 раз больше? Байден не должен был этого допустить», – добавил он.

Кроме того, Трамп сказал, что готов к «экономической войне» с Россией, но предпочёл бы этого избежать.

Трамп также заявил, что рассматривает что-то «серьёзное» на случай, если его не устроит темп украинского урегулирования.