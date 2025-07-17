Трамп сообщил об изменении рецепта Coca-Cola в США

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что компания Coca-Cola приняла решение изменить рецептуру своего знаменитого напитка для производства на территории Соединённых Штатов.

По словам главы государства, он предложил производителю вернуть в состав газировки натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа, используемого в США с 1980-х годов.

«Вот увидите, так будет лучше», — подчеркнул Трамп.

До начала 1980-х при производстве Coca-Cola в США действительно использовали тростниковый сахар. Позже, в целях сокращения затрат, его заменили на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При этом в ряде стран Coca-Cola до сих пор производится по оригинальной рецептуре с использованием сахарного сиропа и карамельного колера.

Трамп регулярно пьёт диетическую колу — по некоторым данным, до 12 банок в день. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года он распорядился вновь установить в Овальном кабинете кнопку для вызова помощника с любимым напитком.