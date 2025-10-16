Четверг, 16 октября, 2025
Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Алексей Самохин
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Главным итогом переговоров стала договорённость о встрече «на следующей неделе» советников высокого уровня, после чего, по словам Трампа, состоится личная встреча лидеров в Будапеште, для обсуждения прекращения конфликта на Украине.

Трамп также сообщил, что завтра, в Овальном кабинете, он встретится с Зеленским, чтобы обсудить свой разговор с Путиным и «многое другое».

Президент США выразил уверенность, что благодаря сегодняшнему телефонному разговору был достигнут «значительный прогресс».

Официального комментария с российской стороны пока не было.

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России

В Рязани выявили несуществующее предприятие, выпускавшее дезинфицирующие средства

Рязани обнаружено «предприятие-призрак», занимавшееся оборотом дезинфицирующего средства.

Рязанский ЗАГС начал прием заявлений на бракосочетание 31 декабря

Рязанский Дворец торжеств объявил о старте записи на регистрацию брака в последний день года.

«Лента Эконом» в ТЦ «Солнечный» закрывается

Появились фото пустых прилавков магазина.

Житель Скопина задержан за угрозы убийством с использованием игрушечного пистолета

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, мужчина не смог смириться с разрывом отношений.

Оправданного по делу об убийстве рязанского бизнесмена снова будут судить

Дело в отношении предполагаемого заказчика будет рассмотрено по новой.

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

В Шилове на берегу Оки высадили Аллею Славы

В честь героев-шиловцев – участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции – были высажены восемьдесят сосен.

В РГУ проходит симпозиум, посвящённый 130-летию Есенина

Участие в нём принимают исследователи наследия поэта.

Рязанские хирурги сделали 25 пересадок почки с начала года

Эта цифра - рекордная за последние годы.

Священник объяснил, как победить похотливые мысли

По его словам, против похоти есть серьёзное оружие.

Администрации Рязани подала в суд на подрядчика школы в Кальном

Иск содержит ряд требований к организации.

Компания «Р-Энергия» присоединилась к месячнику по озеленению Рязани

Уже сегодня утром команда компании «Р-Энергия» вместе с руководителями подразделений высадила 29 мелколистных лип «Гринспаер» в сквере на бульваре Есенина.

В Рязани обесточены пять улиц из-за ремонта

Работы обещают завершить до 19 часов.