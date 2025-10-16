Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным».

Главным итогом переговоров стала договорённость о встрече «на следующей неделе» советников высокого уровня, после чего, по словам Трампа, состоится личная встреча лидеров в Будапеште, для обсуждения прекращения конфликта на Украине.

Трамп также сообщил, что завтра, в Овальном кабинете, он встретится с Зеленским, чтобы обсудить свой разговор с Путиным и «многое другое».

Президент США выразил уверенность, что благодаря сегодняшнему телефонному разговору был достигнут «значительный прогресс».

Официального комментария с российской стороны пока не было.