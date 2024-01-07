Трамп предупредил о близости Третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Об этом политик заявил на предвыборном митинге в штате Айова, пишет «Лайф».

По мнению Трампа, администрация действующего президента Джо Байдена за 9 месяцев, оставшихся до выборов, может полностью уничтожить страну.

Себя политик считает единственным кандидатом, способным спасти Америку. Трамп уверен, что он не допустит катастрофы.

Ранее экс-президент критиковал нынешнюю администрацию за ситуацию на Украине. Он заявлял, что не допустил бы проведения Россией специальной военной операции.