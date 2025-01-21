Трамп подписал указ о приостановке всех программ внешней помощи США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ внешней помощи США, пишет RTVI.

Ограничения будут действовать 90 дней, пока не будет проведён анализ их соответствия внешней политике Соединённых Штатов, сообщает Associated Press. В указе подчёркивается, что «индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают интересам Америки и во многих случаях противоречат её ценностям», а также «способствуют дестабилизации мира».

В связи с этим Дональд Трамп заявил, что «никакая иностранная помощь США больше не будет предоставляться таким образом, который не соответствует внешней политике президента Соединённых Штатов», отмечает агентство.

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Ещё один подписанный указ — о выходе США из ВОЗ. Это грозит организации потерей сотен миллионов долларов финансирования

США планируют выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в течение года после официального уведомления, сообщает Politico. Согласно указу, Трамп поручил «приостановить передачу любых средств, поддержки или ресурсов правительства США ВОЗ». Это решение напоминает первую попытку выхода страны из организации в 2020 году, уточняет издание.

В документе также содержится требование к госсекретарю прекратить участие в переговорах по международному соглашению о борьбе с пандемией коронавируса, которые страны-члены ВОЗ ведут на протяжении нескольких лет.

Согласно данным аналитического центра KFF, США обеспечивают около четверти бюджета ВОЗ за счёт обязательных взносов. В последние годы размер этих взносов колебался от 163 до 816 миллионов долларов. В указе Трампа указывается, что «ВОЗ продолжает предъявлять к Соединённым Штатам несправедливо обременительные финансовые требования, которые значительно превышают долю других стран».