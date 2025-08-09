Суббота, 9 августа, 2025
Трамп о Зеленском: Ему придется кое-что подписать

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому придётся «кое-что подписать». Своё мнение Трамп высказал на встрече с лидерами Армении и Азербайджана, подчеркнув, что, по его мнению, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят «видеть мир». Об этом пишет РБК.

На вопрос журналистов о том, придётся ли Украине отказаться от части территорий, Трамп ответил, что такой вариант рассматривается. При этом США хотят «получить что-то обратно, а что-то обменять».

Условия сторон и перспективы переговоров

Заявления Трампа соотносятся с информацией Bloomberg, согласно которой Россия и США обсуждают соглашение об урегулировании конфликта. Предполагается, что Киев может отказаться от Крыма, ДНР и ЛНР, а российские войска остановят наступление в Херсонской и Запорожской областях.

По данным The Telegraph, Украина не готова признавать российский контроль над утраченными территориями. Это одна из «красных линий» для Киева. При этом Украина допускает прекращение огня по линии фронта и поиск компромисса, который со временем может позволить вернуть часть территорий дипломатическим путём.

Москва, в свою очередь, исключает возможность территориальных уступок. Президент Владимир Путин подтвердил, что условия для мирных переговоров, озвученные в июне 2024 года, остаются прежними. Среди них — вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

