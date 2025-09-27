Трамп может отказаться от запрета на удары ВСУ вглубь территории России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники, пишет ТАСС.

Tomahawk и ATACMS

По данным издания, речь идёт не только о крылатых ракетах Tomahawk, которые имеют радиус действия до 2,5 тыс. км и несут боезаряд до 450 кг, но и о других дальнобойных системах. WSJ предполагает, что в число рассматриваемых систем могут входить ракеты ATACMS.

Ранее портал Axios сообщал, что именно Tomahawk были единственной системой вооружений, которую Трамп отказался поставлять европейским странам НАТО для передачи Украине.

Как заявили источники WSJ, на следующей неделе ожидается встреча украинской делегации с министром обороны США Питом Хегсетом и его заместителем Элбриджем Колби. На этой встрече может быть одобрена возможность нанесения ударов Киева по территории Российской Федерации.

При этом Белый дом и Пентагон отказались комментировать информацию, предоставленную источниками.

Запрос Зеленского

Напомним, что 23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Издания Axios и The Telegraph сообщали, что Зеленский просил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

В интервью Axios Зеленский косвенно подтвердил эту информацию, сказав, что просил Трампа о некоем ранее не поставлявшемся виде вооружений. По словам Зеленского, Трамп ответил: «Мы будем над этим работать».