«Трагический день»: Гладков сообщил о гибели троих белгородцев

В результате атаки украинских военных на легковой автомобиль в селе Графовка Краснояружского района погибли три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его словам, украинский беспилотник ударил по движущейся машине.
Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших. Также он назвал 16 февраля очередным трагическим днем для всей Белгородской области.
Днем Гладков рассказал о гибели женщины в Валуйском округе. Она была в автомобиле, который атаковал дрон ВСУ.