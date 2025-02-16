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Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК
Происшествия

«Трагический день»: Гладков сообщил о гибели троих белгородцев

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В результате атаки украинских военных на легковой автомобиль в селе Графовка Краснояружского района погибли три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, украинский беспилотник ударил по движущейся машине.

«Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — написал Гладков.

Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших. Также он назвал 16 февраля очередным трагическим днем для всей Белгородской области.

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Днем Гладков рассказал о гибели женщины в Валуйском округе. Она была в автомобиле, который атаковал дрон ВСУ.

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