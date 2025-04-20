Трагическая судьба красавицы советского кино: почему Наталья Богунова так и не нашла свое счастье

В начале 70-х Наталью Богунову признали одной из самых красивых актрис Советского Союза. Ее популярность достигла высочайших вершин. Но, несмотря на внешний успех, актриса не ощущала радости от своей славы. Почему? Все дело в том, что с самого детства Наталья ставила перед собой высокие цели. И когда не достигала их, впадала в депрессию. Бесконечные переживания постепенно уничтожили её карьеру, а режиссеры начали отказываться от работы с ней. Друзья и поклонники начали исчезать, пишет «Комсомольская правда».

Высокие цели и первые шаги в кино

Еще в детстве Наталья Богунова решила стать актрисой и с головой ушла в это занятие. Сначала она училась в балетной школе, потом поступила во ВГИК. После окончания института она начала работать в Театре имени Моссовета.

Путь в кино начался в 14 лет, когда Наталья сыграла Инну Ильину в фильме «До свидания, мальчики». В этом фильме была первая сцена в советском кино, где героиню лишали невинности. Интересно, что Богунова исполнила эту роль, будучи школьницей, и при этом не столкнулась с критикой. Напротив, успех вдохновил актрису, и она заявила, что будет сниматься только в главных ролях.

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Планка, которую Наталья поставила перед собой в подростковом возрасте, оказалась слишком высока. В фильме «Большая перемена» она сыграла учительницу Светлану Афанасьеву — эту роль актриса выбрала сама. После выхода картины популярность Натальи возросла, но последующих предложений в кино не последовало. Это сильно ударило по самооценке девушки. Вскоре Богунова начала страдать от одиночества, впала в депрессию и стала подозрительной. Она была уверена, что её игнорируют из-за зависти.

В итоге Наталья потеряла почти всех друзей. Она могла обвинять людей в кражах, рассказывать о слухах, что за ней следят. Даже самые близкие друзья стали избегать общения с актрисой.

Ранний брак и его последствия

Многие могли бы ожидать, что такая красивая и популярная актриса будет окружена вниманием мужчин. Так и было, но Наталья никогда не отвечала взаимностью. Она всегда отделяла карьеру от личной жизни.

Во время съемок «Большой перемены» актёр Александр Збруев пытался ухаживать за партнёршей по фильму, но она ответила, что замужем. И действительно, Богунова была замужем за режиссером Александром Стефановичем. Они познакомились ещё во ВГИКе и вскоре поженились.

Александр говорил, что вначале их брак был счастливым, но с ростом популярности Натальи, он стал сильно ревновать, хотя актриса не давала поводов. Вскоре оба пришли к выводу, что их брак был слишком ранним и чувства остыли. Супруги развелись. Стефанович стал первым мужем Аллы Пугачевой, а Наталья больше не выходила замуж и не имела детей.

Кадр из фильма «Большая перемена» 1973 год реж. Алексей Коренев. KP.RU

Трудности в карьере и болезнь

После успеха в «Большой перемене» ожидалось, что Наталья будет получать множество предложений на главные роли. Но этого не случилось. Она продолжала сниматься, но роли стали незначительными, эпизодическими. Это ухудшило её самооценку.

Заработав нервное перенапряжение, Богунова попала в больницу. Врачи посоветовали ей обратиться к психиатру, который поставил страшный диагноз — шизофрения.

Её состояние ухудшалось весной и осенью. Постоянные вызовы скорой помощи, лечение в психиатрических клиниках — всё это стало частью жизни. Со временем у женщины почти не осталось друзей. Режиссеры не приглашали сниматься, Наталья перестала появляться в театре.

Одиночество и конец карьеры

В 1992 году Богунова снялась в последний раз — в эпизодической роли в фильме «Бег по солнечной стороне». После этого она стала затворницей, у которого остался единственный близкий человек — мама. Но в 2010 году мать трагически погибла, упав с высоты во время мойки окон. После этого актриса пережила ещё один удар: мошенники попытались отнять у неё единственную квартиру.

На фоне этих событий болезнь Богуновой обострилась. Одиночество, творческая невостребованность и личные трагедии сильно сказались на состоянии. Из звезды советского кино женщина превратилась в одинокого человека, никому не нужного.

Последние годы и смерть

Людмила Гладунко, одна из немногих актрис, оставшихся рядом, пыталась поддерживать Наталью. Она беседовала с ней по телефону, но общаться с Богуновой становилось всё сложнее. Актриса постоянно говорила, что все ей завидуют, что люди хотят её уничтожить, делилась мрачными сновидениями.

Наталья Богунова скончалась в 2013 году в возрасте 65 лет. Одиночество, болезнь и душевные переживания не прошли бесследно — у актрисы случился инфаркт. Проститься с ней пришло всего 20 человек.