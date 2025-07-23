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Власть и политика

Традиции дружной семьи обязательно нужно укреплять — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Традиции дружной семьи обязательно нужно укреплять. Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя успешное участие и победу семьи Крыловых из Рязани в региональном этапе игры «Семейная зарница».

Всероссийский проект «Семейная зарница» направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей. Его организует фонд «Защитники Отечества» при поддержке «Движения Первых», «Юнармии» и центра «Воин».

Отборочный этап завершился 21 июля, собрав 420 семей со всей страны. Победителем регионального этапа стала семья Крыловых. Глава семьи Сергей – ветеран боевых действий, работает в органах внутренних дел. Мама Кристина трудится на производстве контролером качества. Сын Илья учится в девятом классе, ведет активный образ жизни и во всех начинаниях поддерживает родителей. Еще один участник семейной команды – племянник Артем, который также занимается волонтерством и увлекается спортом. Среди увлечений Крыловых – рыбалка и путешествия. Вместе они побывали во многих городах России и в ближайшее время планируют этот список увеличить.

Сейчас стартовал заочный этап Всероссийской «Семейной зарницы», который продлится до 10 августа включительно. Он пройдет в формате онлайн на платформе игры. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом, где нужно подготовить видеовизитку, а также интеллектуальном. По итогам отбора в финал пройдут 24 семейные команды от каждого федерального округа страны. После начнется подготовка отрядов-финалистов. Обучение проведут ветераны и участники специальной военной операции, которых отобрал фонд «Защитники Отечества».

«Важно, что наставниками команд станут ветераны спецоперации, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – сказала статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Герой России, участник президентской программы «Время героев», зампредседателя правления «Движения Первых», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин рассказал о том, что «Семейная зарница» – это не просто игра, а испытание, в котором родителям и детям нужно будет проявить сплоченность и слаженность командной работы. «Только общая деятельность, совместное преодоление испытаний и взаимная поддержка приведут к успеху. Именно такие моменты, когда семья вместе решает сложные задачи и вместе радуется победам, являются основой патриотического воспитания и укрепления семейных ценностей», – сказал он.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил: «Президент всегда подчеркивает, что в России сохраняются традиции крепкой дружной семьи, прочной связи поколений. Эти традиции обязательно нужно развивать и продвигать. Необходимо сделать так, чтобы благополучных и счастливых семей становилось больше. Семья – основа жизни и источник счастья». Он добавил, что национальный проект «Семья» дает серьезные возможности для оказания поддержки рязанским семьям с детьми, усиления работы по популяризации семейных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи.

Традиции дружной семьи обязательно нужно укреплять - Павел Малков Всероссийский проект «Семейная зарница» направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей. Его организует фонд «Защитники Отечества» при поддержке «Движения Первых», «Юнармии» и центра «Воин».

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