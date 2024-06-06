Товарооборот Рязанской области и Китая вырос в прошлом году на 30%

Губернатор Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме дал комментарий российскому информагентству ТАСС, в котором рассказал о развитии деловых отношений Рязанского региона с Китаем — стратегическим партнером области.

«Китай — приоритетная страна в части развития экспорта. Наш товарооборот за последний год вырос на 30%. Мы готовы поставлять оборудование и технологии в сфере станко- и приборостроения. Это уникальные медицинские приборы и оборудование, токарные и кузнечно-прессовые станки, приборы измерения и контроля окружающей среды, системы «промышленного зрения», — отметил Павел Малков. — Планируется дальнейшее увеличение товарооборота, в том числе в сферах сельского хозяйства и промышленности.Совместно прорабатываем проект по строительству логистического хаба и завода по производству запчастей для автомобилей в регионе».

Среди ключевых иностранных партнеров Павел Малков также назвал Беларусь, в планах — развивать торговые отношения с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном. «Беларусь традиционно наш многолетний стратегический партнер. За последние три года, только по результатам услуг центра экспорта, региональными компаниями заключено 40 контрактов с белорусскими партнерами на общую сумму 4,5 млн долларов. Укрепляем позиции в странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. До конца года планируем посетить Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь», — сказал губернатор.