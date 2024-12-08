Товарный знак «Орешник» хотят зарегистрировать в Роспатенте не менее семи человек

Товарный знак, в котором присутствует слово «Орешник», хотят зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей. Об этом, ссылаясь на данные базы Роспатента, пишет РИА Новости.

Кто на что претендует?

Первая заявка поступила 22 ноября от Максима Гончарука, который намерен использовать название «Орешник» для выпуска алкогольной продукции.

поступила 22 ноября от Максима Гончарука, который намерен использовать название «Орешник» для выпуска алкогольной продукции. Уже на следующий день компания «Новые технологии» подала заявку на «Крепкий Орешник» с куда более широким спектром продукции: от химических товаров до холодного оружия.

подала заявку на «Крепкий Орешник» с куда более широким спектром продукции: от химических товаров до холодного оружия. В этот же день объединение «Золотой Бренд» тоже заявило права на бренд «Орешник. Oreshnik», не уточняя при этом детали планируемой продукции.

тоже заявило права на бренд «Орешник. Oreshnik», не уточняя при этом детали планируемой продукции. 26 ноября индивидуальный предприниматель Марина Махно захотела выпускать под маркой «Крепкий Орешник» вещества для промышленности и красители.

28 ноября Эльмира Саргсян подала заявку на название «Могучий Орешник» для алкогольных и безалкогольных напитков, включая вино, водку и виски. В тот же день компания «Беверли» запланировала использовать название «Орешник» в сфере аренды.

Эльмира Саргсян подала заявку на название «Могучий Орешник» для алкогольных и безалкогольных напитков, включая вино, водку и виски. В тот же день компания «Беверли» запланировала использовать название «Орешник» в сфере аренды. Завершает список заявок Антон Умников, который 29 ноября предложил выпускать пищевые ароматизаторы и корм для животных под брендом «Крепкий Орешник».

Почему такой ажиотаж?

Само название «Орешник» звучит ярко и символично, а упоминание его в контексте новой ракетной системы придало слову дополнительный вес и запоминаемость. Для бизнеса это возможность использовать ассоциацию с чем-то мощным, технологичным и престижным.

К тому же, регистрация товарного знака в таких случаях нередко становится не только коммерческой идеей, но и своеобразной «гонкой на опережение». Кто успеет первым, тот и сможет диктовать правила использования бренда.

Учитывая схожесть заявок, велика вероятность конфликтов между заявителями. Роспатенту предстоит решить, чья заявка наиболее обоснована. Пока неясно, кому именно удастся закрепить за собой права на «Орешник».