Торт весом 500 кг в виде ромашки испекут в Йошкар-Оле на День семьи, любви и верности

Пятисоткилограммовый торт в виде ромашки приготовят в Йошкар-Оле 8 июля, сообщило министерство социального развития Марий Эл.

Празднование Дня семьи, любви и верности в Йошкар-Оле состоится в пятницу на Патриаршей площади, отмечает РИА Новости.

«Одним из самых ярких и запоминающихся моментов празднования станет дегустация огромного торта в виде символа праздника „Ромашка на счастье“. Пятисоткилограммовый торт создадут команда кондитеров и кулинаров… Площадь торта составит 6,875 квадратных метров. Шифоновый бисквит украсят марийским национальным десертом „уяча“ (маленькими колобками из теста, обжаренными в масле, а затем сваренными в меду)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет самый большой торт России. Для фиксации рекорда приглашен эксперт международного агентства регистрации рекордов «Достояние нации».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Этот день приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.