Торт весом 500 кг в виде ромашки испекут в Йошкар-Оле на День семьи, любви и верности

Пятисоткилограммовый торт в виде ромашки приготовят в Йошкар-Оле 8 июля, сообщило министерство социального развития Марий Эл.
Празднование Дня семьи, любви и верности в Йошкар-Оле состоится в пятницу на Патриаршей площади, отмечает РИА Новости.
Отмечается, что это будет самый большой торт России. Для фиксации рекорда приглашен эксперт международного агентства регистрации рекордов «Достояние нации».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Этот день приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии.