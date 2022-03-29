Торговые сети «О’Кей» и «Ашан» отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Ретейлеры «О’Кей» и Auchan (сети магазинов «Ашан» и «Атак») начали отказываться от обязательств по сдерживанию наценки на социально значимые товары, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

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По данным пресс-службы ФАС, решение принято для «расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов».

В частности, из перечня товаров, реализуемых с 5% наценкой в связи с ростом закупочных цен, исключили сахар. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на продовольственном рынке.