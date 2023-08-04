Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

ГД РФ в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона «О защите прав потребителей». Поправки обяжут торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, пишут «Известия».
В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.
По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.
Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству, повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
В народе 14 августа называют Медовым Спасом. Дошли до нас и такие названия праздника: Спас на воде, Мокрый Спас, Спасовка, Медовка, Медовый Праздник. Прихожане храмов в этот день освящают мёд, мак и овощи.