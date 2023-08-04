Пятница, 4 августа, 2023
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Торговые сети и магазины обяжут указывать цену товара за килограмм и литр

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Изображение от pressfoto на Freepik

ГД РФ в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона «О защите прав потребителей». Поправки обяжут торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению, пишут «Известия».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре.

– Россияне привыкли по традиции покупать эталон объема или веса товара, например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл, — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, такая ситуация вызывает раздражение и недоверие потребителей.

– После принятия законопроекта мы будем вносить изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение данного закона, — отметил депутат.

Обязательство магазина указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству, повысит информированность потребителей, полагает зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

– Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена – качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно. Так что указывать кроме стоимости товара и цену за конкретный объем — логично, — сказал депутат «Известиям».

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