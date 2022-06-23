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Четверг, 23 июня, 2022

Торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить

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Татьяна Проводина

Торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить

Family фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

Законопроект об этом может быть принято до конца текущего года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, – пишет «Коммерсант».

В конце прошлого года законопроект был одобрен нижней палатой в первом чтении.

Норма позволит властям устанавливать требования к местам торговли животными. Отсутствие таких требований приводит к тому, что животных содержат без надлежащей ветпомощи, в крайне стеснённых условиях, без нормального питания и ухода. Об этом говорится в пояснении к законопроекту.

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