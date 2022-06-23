Торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить

Законопроект об этом может быть принято до конца текущего года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, – пишет «Коммерсант».

В конце прошлого года законопроект был одобрен нижней палатой в первом чтении.

Норма позволит властям устанавливать требования к местам торговли животными. Отсутствие таких требований приводит к тому, что животных содержат без надлежащей ветпомощи, в крайне стеснённых условиях, без нормального питания и ухода. Об этом говорится в пояснении к законопроекту.