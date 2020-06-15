Скоро в Дашково-Песочне появится дом, который изменит всё

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До старта продаж ЖК Берёзка на Новосёлов остались считанные дни и первые три недели у нас будут самые выгодные цены на квартиры. Это уникальный дом с лучшим расположением в Дашково-Песочне. 0 метров до нового детского сада. 280 метров до школы на 1100 мест. 400 метров до поликлиники. Банки, торговые центры, ветклиники и любые другие объекты инфраструктуры в шаговой доступности. Повышение цен каждые три недели. Успей купить максимально выгодно.

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