Пятилетний рязанец Лев Чернухин принял участие в съёмках федерального сериала

Спокойно граждане 😮❗ Снимается кино📽❗ На съёмках 🎬 популярного телесериала "След" никто не пострадал☝🏻 Оно и понятно… Здесь работают профи😎❗ Сегодня наш студент Лев Чернухин вернулся из столицы. Он сыграл одну из сложнейших ролей в самом популярном телесериале России❗Юный актёр отработал 4 смены и получил высокую оценку режиссёра и всей съёмочной группы☝🏻. И это не пустые слова. Льву необходимо было играть разные эмоциональные состояния… Страх, гнев, радость, грусть… Лев достойно представил школу кино "Перспектива" в которой он занимается уже второй год❗ А ведь ему всего 5 лет😮❗ Партнёром Льва на съёмочной площадке был популярный российский актёр Олег Протасов известный зрителям по фильмам «Бумер-2», «Московская сага», «Знахарь», «Ментовские войны» и многим другим. Актёры подружились 🤝🏻, переписываются и мечтают вновь оказаться вместе на съёмочной площадке🎬❗ Ждём всех желающих обучаться у нас в школе❗ Запись и консультация по ☎ +7 (903) 640-18-96❗ #след#школакиноперспектива#сериалслед#5канал#детиактеры#новостирязань