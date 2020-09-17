Пятилетний рязанец Лев Чернухин принял участие в съёмках федерального сериала

Спокойно граждане! Снимается кино!

На съёмках популярного телесериала «След» никто не пострадал!!!!

Оно и понятно… Здесь работают профи из рязанской школы кино «Перспектива», которые ежемесячно участвуют в проектах федеральных каналов: сериал «След» (5 канал), сериал «Пять минут тишины» (НТВ), «Понять. Простить» (Домашний), «Жена олигарха» (СТС) а также в правовых программах «Дела судебные», «Тест на отцовство» (Домашний, «МИР»). За время работы школы 37 детей снимались в вышеуказанных проектах.

В четверг, 17 сентября, студент школы «Перспектива» Лев Чернухин вернулся из столицы. Он сыграл одну из сложнейших ролей в самом популярном телесериале России. Юный актёр отработал 4 смены и получил высокую оценку режиссёра и всей съёмочной группы. Льву необходимо было играть разные эмоциональные состояния… Страх, гнев, радость, грусть… Были и сложные ночные съёмки в лесу. Лев достойно представил школу кино «Перспектива», в которой он занимается уже второй год. А ведь ему всего 5 лет!!!

Партнёром Льва на съёмочной площадке был популярный российский актёр Олег Протасов известный зрителям по фильмам «Бумер-2», «Зона», «Московская сага», «Знахарь», «Ментовские войны» и многим другим.

Актёры подружились, переписываются и мечтают вновь оказаться вместе на съёмочной площадке.

Ждём всех желающих обучаться у нас в школе.

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