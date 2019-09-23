Под Рязанью впервые состоялся большой рыболовный фестиваль «Перловка»

В субботу, 21 сентября, на протяжении целого дня рыбаки соревновались в фидерной и спиннинговой ловле на озере Жидень в Загородном Курорте «Окская жемчужина». И по ходу всего дня было организовано много чего интересного.

На берегу озера была организована выставка палаток, рыболовные магазины на своих стендах и в шатрах представили свою продукцию. Рядом были организованы тест-драйвы полноприводного автомобиля, электроскутеров и электровелосипедов. Несмотря на прохладную погоду, работали и детские аниматоры с аквагримом. Этими услугами воспользовались и некоторые взрослые. Поэтому многие в это день ходили с нарисованной рыбкой на щеке.

В обед всех рыбаков и гостей фестиваля накормили вкуснейшей перловой кашей с мясом и грибами. Многие не ограничились одной порцией.

А клевал в этот день в основном окунь. Лучшим среди фидеристов в утренней ловле стал Виктор Якунин, в дневном турнире по спиннинговой ловле чемпионом стал Сергей Павловский, сумевший поймать несколько щук.

Главными призами рыболовных турниров были эхолоты компании «Практик», велосипед от «Твоего скутера», а также множество рыболовных аксессуаров.

А ближе к вечеру в завершение фестиваля «Перловка» состоялось награждение лучших рыбаков и концерт кавер-группы «MangoBits». Организаторы фестиваля – сеть магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» – обещают на будущий год ещё более масштабную «Перловку».

Генеральный партнёры и организаторы: сеть магазинов «Ни хвоста, ни чешуи» и Загородный Курорт «Окская Жемчужина».

Партнеры фестиваля: Дилерский Центр «Германия-Авто», сеть магазинов «Твой скутер», компания «Рекламные штучки», компания «Практик», «Додо-пицца», магазин «На рыбалку с нами», магазин «Япония Авто»/Сеть пунктов замены масла «Mobil 1», компания «Kaida», агентство «КБ праздников».

Генеральные информационные партнеры: информационное агентство «7 новостей», «Авторадио в Рязани», газета «PRO Город Рязань».