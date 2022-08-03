Топ событий августа в Рязанском регионе – самое интересное

Последний месяц лета станет незабываемым, если отправиться туда, где интересно и красиво.

Самые интересные мероприятия Рязанского региона на август приводит паблик Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.

Военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Мероприятие перенесёт гостей в 1378 год, к эпичному сражению – русская рать под командованием Дмитрия Донского против войска Золотой Орды под командованием мурзы Бегича.

6 августа

Рязанская область, Рыбновский район, с. Глебово-Городище

Подробности: 8 (49137) 5-26-35

Возрастное ограничение 6+

Фестиваль гончаров

В Скопине, городе гончаров, гости увидят древнее, очень красивое и непростое ремесло. Здесь вы найдёте вдохновение от созерцания прекрасного и попробуете себя в роли гончара.

18-20 августа

Рязанская область, Скопинский район, г. Скопин

Подробности на сайте

Возрастное ограничение 6+

Фестиваль воздухоплавания «Небо России»

Рязанский воздушный фестиваль уже стал знаменитым. Ежегодно в рязанское небо поднимаются десятки аэростатов. Снизу смотреть — красиво, а из корзины аэростата — ещё красивее.

16-22 августа

Рязанская область, Рязанский район, г. Рязань

Подробности: +7 4912 51 33 71

Возрастное ограничение 6+

Астрономический кемпинг-фестиваль «Атмосфера»

Мероприятие придётся по душе любителям музыки, звёздного неба и космоса. Большой фестиваль в честь дня рождения К.Э. Циолковского. Организуют семейные активности, концерт, лекторий и наблюдение за звёздами.

20-21 августа

Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское

Подробности на сайте

Возрастное ограничение 6+

Форум древних городов

Организаторы обещают зрелищность и массу впечатлений. Масштабное шествие в национальных костюмах, фестиваль визуальных искусств «Узорная нить», фестиваль петрушечников и творческая мастерская «Синтез культур» от узбекской национально-культурной автономии «Алмаз», V фестиваль национальных коллективов «Рязанский хоровод» и Межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили».

24-27 августа

Рязанская область, Рязанский район, г. Рязань

Подробности на сайте

Возрастное ограничение 6+