ТОП-5 продуктов-афродизиаков для праздничного ужина

Сайт «Здоровое питание» опубликовал ТОП-5 продуктов, содержащих афродизиаки. Они хорошо подойдут для праздничного ужина в День святого Валентина.

Миндаль

Этот орех давно считается отличным средством повышения потенции и фертильности. Он богат такими минералами, как цинк и селен, а также витамином Е, играющим важную роль в формировании полового влечения. Прибавьте к этому полезные жиры, улучшающие состояние кровеносной системы, и омега-3 кислоты, укрепляющие и тонизирующие нервную систему.

Авокадо

Этот фрукт насыщен моножирами — теми самыми, что делают наши кровеносные сосуды более эластичными. А они — залог здоровья кровеносной системы и хорошего питания кислородом всех органов.

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К тому же в авокадо много витаминов группы В, в том числе и фолиевой кислоты, которая благотворно влияет на репродуктивную функцию, много витамина Е — главного союзника организма в борьбе с ранними морщинами, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Кардамон

Один из самых известных афродизиаков — кардамон. Эта пряность еще с давних времен на востоке использовалась для стимуляции либидо. Масла, содержащиеся в семенах растения, оказывают благотворное воздействие на сосуды малого таза. Чтобы заметить проявление этого эффекта, достаточно всего лишь 1,5 г семян кардамона. Также это растение способствует естественной выработке коллагена. Желая сохранить красоту кожи, волос, ногтевой пластины, женщины могут включать эту приправу в свой рацион.

Морепродукты

Креветки и морская жирная рыба. Они богаты цинком, селеном, содержат много высококачественного белка, жирные кислоты омега-3, 6, 9. Все эти вещества способствует сохранению потенции. Это легкоусвояемая пища, подходит для приготовления блюд на ужин.

Имбирь

Имбирь имеет разогревающее действие, что стимулирует ускорение работы сердца. Он также содержит вещества, которые помогают детоксикации и улучшают кровообращение.