Том Круз первым среди американских актёров будет сниматься в открытом космосе

Том Круз станет первым американским актёром, который поучаствует в съёмках фильма в открытом космосе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The New York Post.

«У нас с Томом в разработке отличный проект – доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — рассказала представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Дуг Лиман станет режиссёром картины. Большая часть съёмок пройдёт на Земле, а герой Круза полетит в космос, чтобы спасти положение дел.

Том Круз не впервые участвует в экстремальных съёмках. На его счету – 106 прыжков с парашютом ради одной сцены. Также он задерживал дыхание под водой на 6 минут и забирался на самое высокое здание.

В России проект со съёмками в космосе уже реализован. Ранее стало известно, что кинокартина Клима Шипенко «Вызов», часть съёмок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

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