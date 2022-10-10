Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

Том Круз первым среди американских актёров будет сниматься в открытом космосе

На главнуюНовости мира
Изображение Luminas Art с сайта Pixabay

Том Круз станет первым американским актёром, который поучаствует в съёмках фильма в открытом космосе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The New York Post.

«У нас с Томом в разработке отличный проект – доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — рассказала представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Дуг Лиман станет режиссёром картины. Большая часть съёмок пройдёт на Земле, а герой Круза полетит в космос, чтобы спасти положение дел.

Том Круз не впервые участвует в экстремальных съёмках. На его счету – 106 прыжков с парашютом ради одной сцены. Также он задерживал дыхание под водой на 6 минут и забирался на самое высокое здание.

В России проект со съёмками в космосе уже реализован. Ранее стало известно, что кинокартина Клима Шипенко «Вызов», часть съёмок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/