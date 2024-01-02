Толпа убила мужчину в новогоднюю ночь на улице в Петербурге

В новогоднюю ночь толпа молодых людей забила насмерть мужчину на улице в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП случилось около дома на улице Пограничника Гарькавого. Прибывшие на место полицейские обнаружили истекающего кровью мужчину и молодого человека. Соседи рассказали о нападении на пострадавших группы людей.

Мужчина 1965 года рождения умер по дороге в больницу. Второй пострадавший госпитализирован.

В участок доставлены 9 человек, на 3 составили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.