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Толпа убила мужчину в новогоднюю ночь на улице в Петербурге

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People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com
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В новогоднюю ночь толпа молодых людей забила насмерть мужчину на улице в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП случилось около дома на улице Пограничника Гарькавого. Прибывшие на место полицейские обнаружили истекающего кровью мужчину и молодого человека. Соседи рассказали о нападении на пострадавших группы людей.

Мужчина 1965 года рождения умер по дороге в больницу. Второй пострадавший госпитализирован.

В участок доставлены 9 человек, на 3 составили протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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