Толпа собравшихся в центре Москвы мигрантов попала на видео

В телеграм-канале газета « Московский комсомолец » появилось видео, на котором запечатлена толпа мигрантов в центре Москвы.

На кадрах видно, что образовалась очередь из десятков человек, за ними наблюдали сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что иностранцы пришли на выборы в парламент Молдавии.

«Уже с утра большое количество людей собралось у двух избирательных участков для граждан Молдавии», — говорится в публикации.

В Москве работали два избирательных участка. Они смогли принять лишь десять тысяч человек, Многие пришли занимать очередь заранее, чтобы успеть проголосовать.

В итоге правящая партия «Действие и солидарность» получила 49,85% голосов и 53 мандата. Оппозиция не признала результаты и будет их обжаловать.