Только четверть молодых семей получат субсидии на покупку жилья

Число молодых семей, которые могут рассчитывать на субсидии от государства на оплату части жилья, превышает 144,5 тыс, но с 2023 по 2025 годы это льготу получат лишь 32,8 тыс. из них. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.

«В рамках реализации программы «Молодая семья» в 2022 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья предоставлены 14 291 семье. В период с 2023 по 2025 годы еще 32 850 молодых семей улучшат свои жилищные условия в рамках программы. Общее количество молодых семей-участников мероприятия на 1 января 2023 года составляет 144,5 тыс. семей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что сокращение сроков программы не планируется. Ежегодно не нее выделяется 4,5 млрд рублей, такие же объемы запланированы на 2023–2025 годы, добавили в Счетной палате. По данным ведомства, по состоянию на 1 июля 2023 года из этих 4,5 млрд рублей уже использовано 3,9 млрд рублей, или 87%.

Счетная палата фиксирует проблему очередей, но отметили их постепенное снижение: в 2020 году по сравнению с 2018-м общая численность «очередников» уменьшилась на 12,8%.

«На снижение показателя общего числа очередников, в том числе, оказали влияние такие факторы как самостоятельное улучшение жилищных условий и достижение ими предельного возраста. Всего по указанным причинам за 2018–2020 годы исключено из участия в мероприятии 84,4 тыс. семей», — отметили в Счетной палате.

В министерстве строительства также добавили, что указанная программа не единственная, которая помогает в решении жилищного вопроса этой категории россиян. Сегодня им доступен маткапитал, льготные ипотечные программы, в том числе семейная ипотека, а также выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных.

В России полные семьи до 35 лет или же один родитель с детьми могут рассчитывать на субсидию от государства при покупке жилья. До 2025 года правительство реализует программу «Молодая семья»: по ней россияне могут частично компенсировать свои затраты. В Минстрое напомнили, что социальная выплата на приобретение жилья предоставляется в размере не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья, — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Для получения выплаты семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, возраст родителей (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет, семья должна иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части превышающей размер социальной выплаты. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И целой программы мало: лишь для четверти молодых семей есть субсидии на жилье