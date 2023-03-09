Толкнувшего подростка на рельсы мужчину накануне выпустили из психбольницы

Житель Москвы, который толкнул подростка под поезд в метро, оказался пациентом психиатрической больницы – его выпустили оттуда недавно, сообщил МК.

Инцидент произошел 9 марта на станции метро «Киевская». Мужчина 1961 года рождения толкнул на рельсы 15-летнего мальчика. Юноша остался жив, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

Пассажиры сразу же скрутили злоумышленника. Подросток рассказал, что ехал после учебы и увидел нападавшего впервые в жизни.

Полицейские выяснили, что задержанный по профессии маляр-штукатур, который в 2021 году остался без заказов. У него началась депрессия, месяц назад попытался москвич пытался задушить свою жену.

Вскоре он попал в психбольницу им. Алексеева, накануне его оттуда выписали. Врачи надеялись, что он доберется до дома самостоятельно.